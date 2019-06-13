Татар-информ

13 июня 2019, 08:18

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Чубайс предложил обдумать введение углеродного налога

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Экономика и финансыЗдоровье и среда

Чубайс предложил обдумать введение углеродного налога

Ставки налога, по мнению главы «Роснано», первое время должны быть минимальными.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Для снижения объема выбросов углекислого газа в России необходимо ввести углеродный налог, однако первое время его ставки должны быть минимальными. Об этом заявил руководитель УК «Роснано» Анатолий Чубайс в кулуарах Петербургского международного экономического форума, передает РИА Новости.

Чубайс напомнил, что постановление Правительства РФ о плане действий по подготовке к ратификации Парижского соглашения по климату предусматривает создание системы государственного учета объемов выбросов CO2.

При этом глава «Роснано» отметил, что Европейский Союз намерен облагать дополнительным налогом ввозимые товары, если они не удовлетворяют требованиям по предельным выбросам углекислого газа. В перспективе российский экспорт может оказаться под угрозой, подчеркнул он.

В связи с этим Анатолий Чубайс и предложил сначала «понять объемы выбросов», а затем обдумать введение соответствующего налога. «А вот его ставки я бы сделал на первое время символическими, совсем минимальными», – добавил он. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в России могут вырасти тарифы на вывоз мусора.

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