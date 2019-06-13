Медики усомнились в связи между проглоченными семечками и аппендицитом

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Употребление семечек и косточек почти не влияет на развитие аппендицита. К такому мнению пришли специалисты двух медицинских центров в турецком Измире, передает РЕН ТВ.

Мнение о том, что проглоченные семечки и косточки способствуют воспалению аппендикса, достаточно распространено.

Рассчитывая подтвердить его или опровергнуть, врачи изучили более 2 тыс. случаев аппендицита. Оказалось, что употребление семечек вызвали обострение лишь в восьми из них, а косточек фруктов – вообще только в одном.

В связи с этим медики отметили, что употребление семечек и косточек не приведет ни к каким проблемам, если тщательно пережевывать пищу.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что удаление аппендикса снижает риск развития болезни Паркинсона.

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