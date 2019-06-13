Татарстанцы завоевали пять медалей на чемпионате России по парабадминтону

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Спортсмены из Татарстана Олег Донцов и Павел Куликов на чемпионате России по бадминтону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата завоевали пять медалей: две золотые, две серебряные и одну бронзовую.

Как сообщает пресс-служба Федерации бадминтона РТ, Донцов и Куликов победили в мужском парном разряде. Донцов же еще и стал победителем мужского одиночного разряда, переиграв в финале своего земляка. «Серебро» досталось Куликову.

Кроме того, татарстанцы отличились в смешанном парном разряде Павел Куликов вместе с Натальей Яремчук из Санкт-Петербурга взял серебряную медаль, а Олег Донцов вместе с другой петербургской спортсменкой, Каролиной Ивановой, – бронзовую.

Состязания проходили в Новочебоксарске с 6 по 10 июня.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.