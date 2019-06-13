Уроженец Бугульмы годен по состоянию здоровья к длительной экспедиции на МКС

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). В Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина состоялось заседание Главной медицинской комиссии, которая проанализировала данные медицинских обследований командиров основного и дублирующего экипажей 60/61-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию, сообщается на сайте Роскосмоса.



По результатам заседания, космонавты Роскосмоса Александр Скворцов и уроженец Бугульмы Сергей Рыжиков признаны годными к космическому полету по состоянию здоровья.



Старт экипажа корабля «Союз МС-13» запланирован на 20 июля текущего года. В его состав войдут космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, астронавт ESA Лука Пармитано и астронавт NASA Эндрю Морган.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.