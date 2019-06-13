Автовокзал «Восточный» открыл акцию на проезд по маршруту Казань – Тюлячи

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Казанский автовокзал «Восточный» поводит акцию на проезд по маршруту Казань – Тюлячи. Согласно условиям акции, стоимость билета составит всего сто рублей, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.



Автобусы отправляются с автовокзала три раза в неделю: по пятницам – в 17:30, из села Тюлячи в 19:30; по субботам – в 9:30, из села Тюлячи в 11.30 и по воскресеньям – в 16:30, из села Тюлячи в 18:10.



«Время в пути составит 1 час 20 минут», – отмечает источник.



Билеты можно купить в кассах автовокзала «Восточный» с 06:30 до 20:00.



Автовокзал «Восточный» находится в Казани по адресу улица Аграрная д. 8, недалеко от агропромышленного парка «Казань». В Тюлячах автостанция расположена по улице Ленина, д. 34.

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