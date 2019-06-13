В 2019 году Казанский вертолетный завод планирует произвести около 80 вертолетов

(Казань, 13 июня, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). В 2019 году Казанский вертолетный завод запланировал производство порядка 80 вертолетов. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе холдинга «Вертолеты России».

«В 2019 году на Казанском вертолетном заводе запланировано производство порядка 80 вертолетов — это крупнейший показатель среди всех предприятий холдинга в этом году», — отметили в холдинге.

С начала года на КВЗ изготовлено 14 машин. Все они находятся на разных стадиях передачи заказчикам. В связи со спецификой контрактации основная масса запланированной к реализации техники будет передана заказчикам во втором полугодии 2019 года, рассказали в «Вертолетах России».

Кроме того, по сообщению пресс-службы, с учетом роста производственной загрузки практически в полтора раза относительно показателей 2018 года на предприятии возник ряд рабочих вопросов, связанных в том числе с закупкой комплектующих изделий. В настоящее время эти вопросы решаются при участии руководства холдинга, управляющего директора, республиканских властей и совета директоров КВЗ во главе с его председателем Равилем Зариповым.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.