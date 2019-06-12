В «Вертолетах России» назвали КВЗ ведущим предприятием гражданского вертолетостроения

(Казань, 13 июня, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). В холдинге «Вертолеты России» назвали Казанский вертолетный завод (КВЗ) ведущим предприятием в сегменте гражданского вертолетостроения. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе холдинга «Вертолеты России».

«Повышенное внимание руководства холдинга к деятельности Казанского вертолетного завода связано с тем, что КВЗ является ведущим российским предприятием в сегменте гражданского вертолетостроения и на завод возлагаются серьезные задачи по увеличению доли продукции гражданского назначения в общем объеме выпуска», — подчеркнули в «Вертолетах России».

В ближайшее время машины производства КВЗ примут участие в крупных отраслевых мероприятиях. Так, в ближайшее время на авиашоу в Ле Бурже во Франции представят казанские «Ансаты», а на МАКС-2019 поучаствует вертолет Ми-38.

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