«Вертолеты России» командировали на КВЗ первого замгендиректора холдинга

(Казань, 13 июня, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Первый заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» Сергей Фомин находится в краткосрочной командировке на Казанском вертолетном заводе (КВЗ). Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе холдинга «Вертолеты России».

«В настоящее время на предприятии в краткосрочной командировке находится первый заместитель генерального директора холдинга „Вертолеты России“ Сергей Фомин. Подобные рабочие поездки руководства регулярно осуществляются на все предприятия холдинга», — отметили в пресс-службе холдинга.

По сообщению пресс-службы, помимо Фомина на казанском предприятии также находится директор по производству холдинга «Вертолеты России» Михаил Рыбаков.

Повышенное внимание руководства холдинга к деятельности КВЗ связано с тем, что завод является ведущим российским предприятием в сегменте гражданского вертолетостроения и на него возлагаются серьезные задачи по увеличению доли продукции гражданского назначения в общем объеме выпуска, подчеркнули в «Вертолетах России».

Кроме того, в ближайшее время машины производства КВЗ примут участие в крупных отраслевых мероприятиях, что также требует особого внимания со стороны холдинга, добавили в пресс-службе. Так, в ближайшее время на авиашоу в Ле Бурже представят казанские «Ансаты», а на МАКС-2019 поучаствует вертолет Ми-38.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.