Казанские вертолеты «Ансат» поучаствуют в летной программе на авиашоу в Ле Бурже

(Казань, 13 июня, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Вертолеты «Ансат» производства Казанского вертолетного завода (КВЗ) поучаствуют в летной программе международного авиасалона «Париж Аэрошоу 2019». Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе холдинга «Вертолеты России».

«В ближайшее время машины производства КВЗ примут участие в крупных отраслевых мероприятиях, что требует особого внимания со стороны холдинга. В частности, на парижском авиасалоне в Ле Бурже планируется представить вертолеты Ансат в летной программе», — рассказали в холдинге «Вертолеты России».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что участие двух «Ансатов» в выставке в Ле Бурже обойдется КВЗ в 675 тыс. евро.

Международный авиасалон «Париж Аэрошоу 2019» пройдет во Франции с 17 по 23 июня.

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