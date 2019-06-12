Казанский вертолетный завод представит на МАКС-2019 гражданский Ми-38

(Казань, 13 июня, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). В международном авиационно-космическом салоне МАКС — 2019 примет участие гражданский вертолет Ми-38 производства Казанского вертолетного завода (КВЗ). Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе холдинга «Вертолеты России».

«На авиасалоне МАКС-2019 будет впервые продемонстрирован гражданский вертолет Ми-38 в комплектации с салоном повышенной комфортности. Также на Казанском вертолетном заводе в настоящее время проходит подготовку к участию в авиасалоне МАКС новейший вертолет Ка-62», — отметили в холдинге.

XIV Международный авиационно-космический салон МАКС — 2019 пройдет с 27 августа по 1 сентября в Жуковском.

Ми-38 — среднетяжелый транспортно-пассажирский вертолет, который может применяться для перевозки грузов и пассажиров, в том числе VIP, использоваться в качестве поисково-спасательного вертолета и летающего госпиталя, а также для полетов над водной поверхностью. Вертолет может эксплуатироваться в широком диапазоне климатических условий, включая морской, тропический и холодный климаты.

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