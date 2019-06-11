Татар-информ

13 июня 2019, 03:13

Общество

Инклюзивный фестиваль «Чемодан чудес» в Нижнекамске посетило триста гостей

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Общество

Инклюзивный фестиваль «Чемодан чудес» в Нижнекамске посетило триста гостей

Фото: e-nkama.ru

Организаторы построили полевой госпиталь, где гости смогли принять участие во множестве мастер-классов, часть из которых проводили люди с ОВЗ.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Порядка 300 человек приняли участие в семейном фестивале «Чемодан чудес», который состоялся в Нижнекамске во второй раз, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Организатором праздника выступил инклюзивный арт-кластер «Рубаха». Гуляния прошли на территории парка чтения и отдыха. Главной сюжетной линией программы стала квест-игра «Больничка», которая помогает детям справиться со страхом перед врачами.



В этот раз организаторы построили целый полевой госпиталь, где гости фестиваля смогли принять участие во множестве мастер-классов, часть из которых проводили люди с ограниченными возможностями здоровья.

Особой популярностью пользовалась импровизированная школа, в которой все желающие смогли пройти экспресс-курс английского языка. Директор «Рубахи» Яна Анисимова рассказала, что через некоторое время автор мастер-класса запустит более основательное обучение уже в стационарном режиме.



Также на фестивале гости научились варить мыло, играть на музыкальных инструментах, танцевать, играть в настольный теннис и познали азы других интересных активностей.

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