В парках и скверах Альметьевска проведут цикл мероприятий «Наше лето без ЧП»

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). «Культурная среда города» приглашает жителей Альметьевска и гостей города на культурно-развлекательные и спортивные мероприятия на тему «Наше лето без ЧП», сообщает пресс-служба главы Альметьевского района РТ.
События состоится в предстоящие выходные – 15 и 16 июня.
14 июня мероприятия проекта «Культурная среда города» стартуют в 17.00 в парках «Здоровье» и «Шамсинур», на Каскаде прудов, городском пляже, сквере «Каракуз».
15 июня мероприятия начнутся 18.00 в скверах «Яшьлек», «60-летие Альметьевска», парке «Шамсинур», на площадке Молодежного центра и Литературном дворике.
В этот же день в 20.00 на городском пляже покажут короткометражные фильмы из цикла «Звезды в шортах» – звезды в коротком метре.