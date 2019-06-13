В парках и скверах Альметьевска проведут цикл мероприятий «Наше лето без ЧП»

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). «Культурная среда города» приглашает жителей Альметьевска и гостей города на культурно-развлекательные и спортивные мероприятия на тему «Наше лето без ЧП», сообщает пресс-служба главы Альметьевского района РТ.



События состоится в предстоящие выходные – 15 и 16 июня.



14 июня мероприятия проекта «Культурная среда города» стартуют в 17.00 в парках «Здоровье» и «Шамсинур», на Каскаде прудов, городском пляже, сквере «Каракуз».





15 июня мероприятия начнутся 18.00 в скверах «Яшьлек», «60-летие Альметьевска», парке «Шамсинур», на площадке Молодежного центра и Литературном дворике.



В этот же день в 20.00 на городском пляже покажут короткометражные фильмы из цикла «Звезды в шортах» – звезды в коротком метре.

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