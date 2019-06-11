Мамадышские марийцы отметят праздник «Семык»

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Мамадышские жители отметят марийский национальный праздник «Семык». Народное празднество состоится в селе Большая Шия 15 июня. Начало мероприятий запланировано на десять утра, пишет газета «Нократ».



Всех гостей ждет насыщенная программа: состязание семейных пар, детские игры, спортивная площадка, город мастеров, состязание танцоров, «Марийское подворье», обрядовый обед, конкурс частушечников. Праздник завершится марийской дискотекой.



Кроме того, на празднике запланировано выступление творческих коллективов.



Семык — марийский национальный праздник, знаменующий собой наступление лета, открывает летний праздничный календарь. Основной идеей марийского праздника является поминовение умерших родственников и прошение у них благословения на удачу в хозяйственных делах и в быту.





Статус республиканского этот праздник получил в 1990 году.

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