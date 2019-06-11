(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). ГК «АК БАРС Девелопмент» объявляет о повышении цен на квартиры в своих жилых комплексах с 1 июля. По данным застройщика, повышение цен стало возможно в связи с высоким спросом на объекты компании. В среднем оно составит 12%.

ГК «АК БАРС Девелопмент» является одним из крупнейших застройщиков Казани, РТ.

В настоящий момент в портфеле компании на разной стадии реализации находятся 4 проекта — ЖК «Мой Ритм», ЖК «Светлая Долина», ЖК «Солнечный город», ЖК «Казань XXI век».

ЖК «Мой Ритм»

Жилые комплексы расположены в Приволжском и Советском районах Казани, хорошо известны не только жителям Татарстана, но и за его пределами. Все комплексы отличаются развитой инфраструктурой, на их территории функционируют школы, детские сады, спортивные и торговые центры — все, что необходимо современному жителю мегаполиса.

Эксперты утверждают, что сейчас наиболее удачное время для приобретения недвижимости именно в тех проектах, которые уже успели зарекомендовать себя с положительной стороны.

В июне ЖК «Мой Ритм» получил премию «Рекордов рынка недвижимости» в номинации «Город в городе». Это ежегодная международная премия за достижения на рынке российской и зарубежной недвижимости, которой награждаются только лучшие объекты строительной отрасли.

Вся информация о жилых комплексах размещена на сайте.

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