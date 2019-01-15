Узбекистан планирует в три раза увеличить внешний товарооборот с Татарстаном

(Казань, 13 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). Узбекистан намерен в три раза увеличить внешний товарооборот с Татарстаном, заявил в интервью ИА «Татар-информ» Генеральный консул Узбекистана в Казани Фариддин Насриев.

«С Республикой Татарстан у нас в прошлом году товарооборот увеличился и составил более 146 млн долларов США. Перед нами сейчас стоит задача увеличения товарооборота между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан до 10 млрд долларов США. Что касается РТ, мы хотим утроить эти цифры в ближайшие 2-3 года», — сказал Генконсул.

На данный момент стороны сотрудничают практически во всех сферах торговли, добавил Насриев. В течение года будут проводиться бизнес-форумы, призванные наладить экономические контакты между странами.

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