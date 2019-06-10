Генконсульство Узбекистана в Татарстане поможет соотечественникам с поиском работы

(Казань, 13 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). Генеральное консульство Узбекистана в Казани поможет соотечественникам с поиском работы, заявил ИА «Татар-информ» глава консульского учреждения Фариддин Насриев.

«У нас есть Агентство по внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан. Сейчас мы работаем по поиску потенциальных компаний, фирм, заинтересованных в трудовом найме из Узбекистана», — отметил он.

Консульство ищет компании, которые готовы трудоустроить по организованному набору. «Мы открыты к сотрудничеству», — подчеркнул Генконсул.

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