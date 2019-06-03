Татарстанские и узбекистанские киноделы снимут совместный фильм о любви

(Казань, 13 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). ГБУК РТ «Татаркино» и частный продюсерский центр Республики Узбекистан прорабатывают вопрос о создании совместного художественного фильма. Предварительное название ленты — «Сумбуль», рассказал ИА «Татар-информ» Генконсул Узбекистана в Казани Фариддин Насриев.

«Съемки будут проходить в Татарстане и в Узбекистане, актеры также будут татарские и узбекские. Он про любовь», — сказал Насриев.

Делегация «Татаркино» посетила Узбекистан, чтобы провести переговоры о съемках картины. Говорить о дате выхода фильма еще рано, добавил Генконсул.

В прошлом году проходили Дни узбекского кино в Казани. Сейчас в Узбекистане идут Дни татарского кино. Генеральное консульство будет прикладывать все усилия по развитию дружественных отношений между РФ и Республикой Узбекистан, в том числе в культурно-гуманитарной области, подчеркнул собеседник агентства.



Сегодня состоится официальное открытие Генконсульства Узбекистана в Казани.

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