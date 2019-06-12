Татар-информ

12 июня 2019, 22:09

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«Настроение отличное — будем танцевать!»: День России в Казани завершился концертом на набережной

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«Настроение отличное — будем танцевать!»: День России в Казани завершился концертом на набережной

Фото: Владимир Васильев

Хэдлайнерами вечера стали группа «Братья Грим» и рэпер Слава Slame, который победил в телешоу «Песни» на ТНТ.

(Казань, 12 июня, «Татар-информ», Виктория Елфимова). Кульминацией празднования Дня России в Казани стал концерт на Кремлевской набережной, где выступили творческие коллективы, мастера искусств, молодежные группы республики, группа «Братья Грим» и победитель телепроекта «Песни» на ТНТ Слава Slame.

До начала концерта погода испортилась — похолодало и закапал дождь. Однако в 18:00 перед сценой уже собрались первые зрители.

«Мы сегодня были в парке Победы и на Булаке. Прониклись праздничным настроением и захотели завершить этот вечер именно здесь — на нашей замечательной набережной. Даже если начнется дождь, он нам не помешает», — сообщила жительница Казани Ландыш.

На вопрос, ради кого она пришла сегодня на концерт, ответила: «Очень жду татарстанских исполнителей и знаменитых „Братьев Грим“. Еще сказали, что будет победитель шоу „Песни“. Тоже хочется его увидеть», — добавила она.

Дождь вскоре прекратился. Концерт начался с приветственных слов ведущих вечера — Марины Михайловой и Динара Залялова. Затем по очереди на сцену выходили творческие коллективы мастеров искусств города и республики: солист Альберт Биктимирова, студия ансамбля «Казань», эстрадно-фольклорный ансамбль «Веселые волгари», танцоры которого исполняли попурри в ярких русских народных костюмах.

«Мы танцевали попурри под песни народов Поволжья. Начали с русского танца, а потом исполнили чувашский, марийский, удмуртский, мордовский и татарский танец», — рассказала в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» исполнительница Людмила Богданова.

Номер «Широка страна моя родная» исполнили солисты филармонии, детская вокальная группа «Очечи» и театр танца «Дорога из города».

Почетными гостями концерта стали заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева и заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов. Со сцены они поздравили присутствующих с праздником.

«Уважаемые взрослые, в наших руках сделать эту страну комфортной для наших детей. Уважаемые ребята, в ваших руках забота о нас — взрослых. Мира, добра, взаимопонимания нашей многонациональной России и нашему многонациональному Татарстану!» — обратилась к собравшимся Фазлеева.

Затем сцену заняла заслуженная артистка Татарстана Мария Семенова и юные вокалисты из академии Игоря Крутого. Артисты исполнили песню «Наше время пришло». После выступления Мария Семенова рассказала, что для нее День России.

«Каждый год я с удовольствием участвую в таких концертах для России, для Республики Татарстан. День России для меня — это самый большой, красивый и патриотичный праздник, который мы каждое лето отмечаем большими и красивыми концертами», — поделилась артистка.

Хэдлайнерами вечера стали группа «Братья Грим», которая исполнила хиты «Кустурица» и «Ресницы», и рэпер Слава Slame — победитель телешоу «Песни» на ТНТ. Ради этих артистов на концерт пришли многие слушатели.

«Ждем группу „Братья Грим“. Настроение сегодня отличное. Будем танцевать!» — сказала зрительница Галина до начала выступления.

Завершился День России в столице Татарстана праздничным салютом, который прогремел над акваторией реки Казанка в 22.00.

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