Татар-информ

12 июня 2019, 20:51

Культура

Книга Таткнигиздата получила гран-при конкурса «Лучшие книги года» на ярмарке «Eurasian Book Fair»

Рекомендуем

Культура

Книга Таткнигиздата получила гран-при конкурса «Лучшие книги года» на ярмарке «Eurasian Book Fair»

Татарское книжное издательство первый раз принимало участие в Евразийской международной книжной выставке-ярмарке в городе Нур-Султан.

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). Книга «Татарский костюм», выпущенная Татарским книжным издательством, получила гран-при конкурса «Лучшая книга года», который прошел в рамках IV Евразийской международной книжной выставки-ярмарки «Eurasian Book Fair» в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба издательства.

«Первый раз в выставке принимало участие Татарское книжное издательство, которое представило большой ассортимент книг, включая художественную и историческую литературу, учебные пособия, словари, иллюстрированные альбомы, красочные детские издания и многое другое», — говорится в сообщении. 

Выставка «Eurasian Book Fair» проходила с 24 по 27 апреля в городе Нур-Султан (Казахстан). Это крупнейшее культурно-просветительское мероприятие в евразийском пространстве, которое объединяет на одной большой интеллектуальной платформе издательские, книготорговые, научно-образовательные и полиграфические компании стран Европы и Азии. 

В выставке принимали участие 90 компаний из 13 стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе из России, Азербайджана, Таджикистана, Армении, Кыргызстана, Турции, Китая, Ирана, Польши, Бельгии, Латвии, Украины, Узбекистана. 

Организаторами выставки являются издательство «Фолиант» (Республика Казахстан, г. Нур-Султан) при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан и Акимата г. Нур-Султан.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Лауреатам фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» вручили паспорта на праздничном концерте ко Дню России
Новости дня
22:09
«Настроение отличное — будем танцевать!»: День России в Казани завершился концертом на набережной

Хэдлайнерами вечера стали группа «Братья Грим» и рэпер Слава Slame, который победил в телешоу «Песни» на ТНТ.

21:23
Народный хор ветеранов «Волжанка» выступил на празднике в верхнем Услоне

Ведущие концерта, открывая мероприятие, поздравили своих земляков и гостей села с одним из главных государственных праздников.

20:51
Книга Таткнигиздата получила гран-при конкурса «Лучшие книги года» на ярмарке «Eurasian Book Fair»

Татарское книжное издательство первый раз принимало участие в Евразийской международной книжной выставке-ярмарке в городе Нур-Султан.

20:32
В Нижнекамске политики и предприниматели сразились в матче «прайм-лиги»

В итоге со счетом 3:1 победили «единороссы».

20:15
В Тетюшах наградили отличившихся жителей района

В Тетюшах концертом «С любовью и верой в Россию» отметили 12 июня.

19:45
В Нижнекамске на День России провели большой парад трамваев

Колонну из 12 трамваев возглавил старинный вагон с ветеранами нефтехимического производства.

19:18
Альметьевск впервые примет чемпионат России по триатлону

Победители и призеры получат право представлять Россию на чемпионате Европы 2019.

18:46
Табрис Яруллин ушел с поста председателя Всемирного форума татарской молодежи

Яруллин заверил, что уход с занимаемого поста — это тщательно продуманный шаг.

18:16
В Альметьевске отпраздновали День России

В начале праздника активисты Альметьевского отделения «Молодая гвардия» партии «Единая Россия» провели акцию по раздаче ленточек «триколор».

17:04
«В основе достижений труд наших граждан»: Минниханов в День России наградил выдающихся татарстанцев

Авторитет страны и качество жизни россиян неуклонно растут благодаря курсу Президента РФ, отметил Рустам Минниханов.

16:15
Римма Ратникова: «Если дети по всему Татарстану рисуют страну, значит они ее любят»

В Казани наградили победителей и призеров республиканского конкурса «Дети рисуют страну».

15:56
Президент РТ Рустам Минниханов выделил Нижнекамску пять новых трамваев

Гендиректор «Горэлектротранспорта» Рафаил Хабибуллин заявил об этом на митинге в честь открытия парада трамваев.

15:30
Врачи рекомендовали отказаться от мороженого в жару
15:08
Лауреатам фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» вручили паспорта на праздничном концерте ко Дню России

В праздничном концерте принимают участие более 600 молодых артистов.

14:50
Татарстанка стала второй на первенстве мира по пауэрлифтингу

Ольга Волынская завоевала «серебро» в весовой категории 43 кг.

14:22
Антициклон принесет в Татарстан резкое похолодание

В дневные часы температура воздуха по республике составит от 13 до 18 градусов тепла.

13:58
Студенты Арктического института культуры из Якутии представили в Казани спектакль по эпосу олонхо

Показ в ТЮЗе имени Г. Кариева состоялся в рамках фестиваля «Науруз school».

13:45
Жителям Татарстана МЧС рекомендует соблюдать осторожность при сильном ветре

Сегодня вечером и завтра днем на территории республики ожидается сильный порывистый ветер.

13:36
Вадим Янгиров о матче журналистов и кандидатов в депутаты: Главное – получили удовольствие

Кандидат в депутаты от «Единой России» посетовал, что соперники оказались более сыгранными из-за частых матчей.

13:14
В парке Победы прошла церемония подъема российского флага на 50-метровый флагшток

Приуроченное ко Дню России мероприятие было организовано в рамках культурно-патриотической программы «Держава XXI век».

12:48
Андрей Кондратьев: «Для меня День России – день рождения моей Родины»

Руководитель исполкома Татарстанского отделения «Единой России» прокомментировал матч между кандидатами в депутаты и представителями СМИ.

12:34
Мидхат Шагиахметов: Организация выборов влияет на доверие избирателей к депутатам Госсовета РТ

В Татарстане 7 июня стартовала избирательная кампания по выборам депутатов парламента республики VI созыва.

12:20
Парад дружбы народов прошел в парке Горького по случаю Дня России

Участники шествия под народные песни прошли от главного входа в парк до сцены.

11:56
Благодаря случайности врачи узнали о неожиданной пользе кофеина
11:38
В Казани для восстановления леса «Лебяжье» высадят более 52 тыс. молодых сосен

На восстановление особо охраняемой природной территории из городского бюджета выделят почти 3,5 млн рублей.

События