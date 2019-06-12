Книга Таткнигиздата получила гран-при конкурса «Лучшие книги года» на ярмарке «Eurasian Book Fair»

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). Книга «Татарский костюм», выпущенная Татарским книжным издательством, получила гран-при конкурса «Лучшая книга года», который прошел в рамках IV Евразийской международной книжной выставки-ярмарки «Eurasian Book Fair» в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба издательства.

«Первый раз в выставке принимало участие Татарское книжное издательство, которое представило большой ассортимент книг, включая художественную и историческую литературу, учебные пособия, словари, иллюстрированные альбомы, красочные детские издания и многое другое», — говорится в сообщении.

Выставка «Eurasian Book Fair» проходила с 24 по 27 апреля в городе Нур-Султан (Казахстан). Это крупнейшее культурно-просветительское мероприятие в евразийском пространстве, которое объединяет на одной большой интеллектуальной платформе издательские, книготорговые, научно-образовательные и полиграфические компании стран Европы и Азии.

В выставке принимали участие 90 компаний из 13 стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе из России, Азербайджана, Таджикистана, Армении, Кыргызстана, Турции, Китая, Ирана, Польши, Бельгии, Латвии, Украины, Узбекистана.

Организаторами выставки являются издательство «Фолиант» (Республика Казахстан, г. Нур-Султан) при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан и Акимата г. Нур-Султан.

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