Татар-информ

12 июня 2019, 22:29

Общество

Красавицы Менделеевска сразились за титул «Национальная краса 2019»

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Общество

Красавицы Менделеевска сразились за титул «Национальная краса 2019»

Фото: mendeleevskyi.ru

Каждая из девушек должна была подготовить оригинальное приветствие и представить жюри свой творческий номер.

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). Кульминацией празднования Дня России в Менделеевске стал конкурс «Национальная краса 2019», в котором приняли участие 14 жительниц района, передает ИЦ «Менделеевск».

Конкурс состоялся впервые. Мероприятие направлено на сохранение дружбы и согласия людей разных национальностей, проживающих на территории района.

Каждая из девушек должна была подготовить оригинальное приветствие и представить жюри свой творческий номер. Участницы рассказали о себе, показали любовь к своей нации через песни и танцы, продемонстрировали национальный колорит костюмов.

Жюри конкурса присудили каждой из девушек отдельную номинацию – «Народный голос», «Душа народа», «Национальный колорит», «Хранительница народных традиций» и другие. Замруководителя исполкома по социальным вопросам Айдар Сафаргалин вручил красавицам дипломы и подарки.



Кроме того, в этом году в День России состоялся массовый велопробег, в котором приняли участие жители города разных возрастов. Также творческие коллективы подготовили праздничный концерт. Для зрителей свои песни исполнили хор ветеранов, певцы Дворца культуры им. С. Гассара, танцевальный коллектив «Кристалл», детская вокальная группа «Ля-ля-фа» показали танцевальные номера.

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