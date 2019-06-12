Татар-информ

12 июня 2019, 20:32

Общество

В Нижнекамске политики и предприниматели сразились в матче «прайм-лиги»

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Общество

В Нижнекамске политики и предприниматели сразились в матче «прайм-лиги»

Фото: e-nkama.ru

В итоге со счетом 3:1 победили «единороссы».

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). Одной из центральных площадок празднования Дня России в Нижнекамске стала территория парка спортивного и семейного отдыха «Солнечная поляна», где в течение дня проходили соревнования по различным видам спорта – баскетболу, волейболу, сдаче норм ГТО, работала отдельная площадка в рамках проекта «Зеленый фитнес», сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Внимание зрителей и болельщиков привлек к себе футбольный матч «прайм-лиги», который прошел в полдень. На зеленом поле сразились команды депутатов местного отделения партии «Единая Россия» и руководителей города, а также сборная команда предпринимателей Нижнекамска. Команду «единороссов» возглавил мэр города Айдар Метшин, капитаном сборной предпринимателей выбрали Валерия Абрамова.

Матчи «прайм-лиги» проводятся с 2011 года. Состав команд каждый год пополняется новыми игроками. Так, в состав сборной предпринимателей вошли представители Китая – руководители компании «Камасталь» (резидент ТОСЭР «Нижнекамск») Чжай Юйгуй и Ли Мин.

Игра состояла из двух таймов по 20 минут каждый. И если в первом тайме счет был равным – 1:1, то уже во втором удача улыбнулась команде депутатского корпуса. В итоге победили «единороссы» со счетом игры 3:1.

Автором одного из голов сегодня стал капитан команды депутатов Айдар Метшин. По его словам, слаженно играли обе команды, из обороны переходя в атаку. Айдар Метшин отметил и команду соперника – предпринимателей, которые бились до последнего и показали хороший результат.

 

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