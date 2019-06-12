Татар-информ

12 июня 2019, 18:46

Общество

Табрис Яруллин ушел с поста председателя Всемирного форума татарской молодежи

Рекомендуем

Общество

Табрис Яруллин ушел с поста председателя Всемирного форума татарской молодежи

Фото: Салават Камалетдинов/архив

Яруллин заверил, что уход с занимаемого поста — это тщательно продуманный шаг.

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). 11 июня Табрис Яруллин заявил о своем уходе по собственному желанию с поста заместителя председателя исполкома Всемирного конгресса татар по работе с татарскими молодежными общественными организациями и председателя Всемирного форума татарской молодежи. Об этом сообщает пресс-служба Всемирного конгресса татар.

«Это тщательно мной продуманный шаг. Хотя для многих он покажется неожиданным, я заранее так запланировал. Для меня открылись новые возможности, поэтому думаю, что татарская молодежь, общественность правильно поймут этот шаг», — приводятся слова Табриса Яруллина в сообщении.

«Проектов, начатых татарской молодежью, очень много, сегодня уже готово новое поколение, способное их продолжить, дадим им дорогу. Общественная работа требует много сил и времени, поэтому я хотел бы больше внимания уделять также своей семье и создать свое собственное дело», — пояснил Табрис Яруллин.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Альметьевске отпраздновали День России

Новости дня
18:46
Табрис Яруллин ушел с поста председателя Всемирного форума татарской молодежи

Яруллин заверил, что уход с занимаемого поста — это тщательно продуманный шаг.

18:16
В Альметьевске отпраздновали День России

В начале праздника активисты Альметьевского отделения «Молодая гвардия» партии «Единая Россия» провели акцию по раздаче ленточек «триколор».

17:04
«В основе достижений труд наших граждан»: Минниханов в День России наградил выдающихся татарстанцев

Авторитет страны и качество жизни россиян неуклонно растут благодаря курсу Президента РФ, отметил Рустам Минниханов.

16:15
Римма Ратникова: «Если дети по всему Татарстану рисуют страну, значит они ее любят»

В Казани наградили победителей и призеров республиканского конкурса «Дети рисуют страну».

15:56
Президент РТ Рустам Минниханов выделил Нижнекамску пять новых трамваев

Гендиректор «Горэлектротранспорта» Рафаил Хабибуллин заявил об этом на митинге в честь открытия парада трамваев.

15:30
Врачи рекомендовали отказаться от мороженого в жару
15:08
Лауреатам фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» вручили паспорта на праздничном концерте ко Дню России

В праздничном концерте принимают участие более 600 молодых артистов.

14:50
Татарстанка стала второй на первенстве мира по пауэрлифтингу

Ольга Волынская завоевала «серебро» в весовой категории 43 кг.

14:22
Антициклон принесет в Татарстан резкое похолодание

В дневные часы температура воздуха по республике составит от 13 до 18 градусов тепла.

13:58
Студенты Арктического института культуры из Якутии представили в Казани спектакль по эпосу олонхо

Показ в ТЮЗе имени Г. Кариева состоялся в рамках фестиваля «Науруз school».

13:45
Жителям Татарстана МЧС рекомендует соблюдать осторожность при сильном ветре

Сегодня вечером и завтра днем на территории республики ожидается сильный порывистый ветер.

13:36
Вадим Янгиров о матче журналистов и кандидатов в депутаты: Главное – получили удовольствие

Кандидат в депутаты от «Единой России» посетовал, что соперники оказались более сыгранными из-за частых матчей.

13:14
В парке Победы прошла церемония подъема российского флага на 50-метровый флагшток

Приуроченное ко Дню России мероприятие было организовано в рамках культурно-патриотической программы «Держава XXI век».

12:48
Андрей Кондратьев: «Для меня День России – день рождения моей Родины»

Руководитель исполкома Татарстанского отделения «Единой России» прокомментировал матч между кандидатами в депутаты и представителями СМИ.

12:34
Мидхат Шагиахметов: Организация выборов влияет на доверие избирателей к депутатам Госсовета РТ

В Татарстане 7 июня стартовала избирательная кампания по выборам депутатов парламента республики VI созыва.

12:20
Парад дружбы народов прошел в парке Горького по случаю Дня России

Участники шествия под народные песни прошли от главного входа в парк до сцены.

11:56
Благодаря случайности врачи узнали о неожиданной пользе кофеина
11:38
В Казани для восстановления леса «Лебяжье» высадят более 52 тыс. молодых сосен

На восстановление особо охраняемой природной территории из городского бюджета выделят почти 3,5 млн рублей.

11:17
Сотрудники МЧС Татарстана обеспечат безопасность во время праздничных мероприятий в День России

В Татарстане запланировано 19 мероприятий, которые состоятся на 19 открытых площадках.

11:06
В Казани журналисты и кандидаты от «Единой России» по традиции провели товарищеский футбольный матч

После игры глава регионального исполкома партии Андрей Кондратьев предложил проводить подобные мероприятия по всему Татарстану.

10:40
Минэкономики Татарстана расскажет сельским предпринимателям о программах поддержки

В каждом муниципальном районе республики будут организованы пять круглых столов для представителей агробизнеса.

10:18
Переводчик Рейгана и Клинтона обучит сотрудников Аппарата Президента РТ тонкостям английского языка

Обучение пройдут сотрудники службы протокола руководителя республики Рустама Минниханова.

09:52
WhatsApp готов судиться с пользователями из-за массовых рассылок
09:51
МЧС Татарстана: страшное ДТП с автобусами, о котором говорят в мессенджерах, произошло не в РТ

В комментариях к видео сообщалось, будто в аварию попал автобус, следовавший в Соль-Илецк из Казани.

09:20
Нижнекамцам предлагают разработать дизайн-макет для баннеров на въезде в город

Победителю конкурса в качестве приза вручат планшет и благодарственное письмо.

События