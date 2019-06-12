Табрис Яруллин ушел с поста председателя Всемирного форума татарской молодежи

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). 11 июня Табрис Яруллин заявил о своем уходе по собственному желанию с поста заместителя председателя исполкома Всемирного конгресса татар по работе с татарскими молодежными общественными организациями и председателя Всемирного форума татарской молодежи. Об этом сообщает пресс-служба Всемирного конгресса татар.

«Это тщательно мной продуманный шаг. Хотя для многих он покажется неожиданным, я заранее так запланировал. Для меня открылись новые возможности, поэтому думаю, что татарская молодежь, общественность правильно поймут этот шаг», — приводятся слова Табриса Яруллина в сообщении.

«Проектов, начатых татарской молодежью, очень много, сегодня уже готово новое поколение, способное их продолжить, дадим им дорогу. Общественная работа требует много сил и времени, поэтому я хотел бы больше внимания уделять также своей семье и создать свое собственное дело», — пояснил Табрис Яруллин.

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