В Альметьевске отпраздновали День России

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). День России прочно вошел в череду традиционных национальных праздников, отмечаемых жителями Альметьевского района, пишет газета «Знамя труда».



На центральной площадке парка 60-летия нефти Татарстана все желающие могли принять участие в мастер-классах по рисованию, изготовлении флага России, сфотографироваться в фотозонах и найти другие занятия по душе.

В начале праздника активисты Альметьевского отделения «Молодая гвардия» партии «Единая Россия» провели акцию по раздаче ленточек «триколор».

В торжественной обстановке 25 альметьевским школьникам, которым исполнилось 14 лет, вручили паспорта Российской Федерации. Документы вручали руководитель исполкома района Марат Гирфанов и начальник отдела МВД РФ по Альметьевскому району полковник полиции Дамир Гарипов.

Начальник Управления образования Ирина Павловская поздравила с победой в конкурсе поделок, прошедшем в рамках Года рабочих профессий, директоров школ № 11 и 15 с третьим местом, заведующую детсадом № 38 «Дельфин» – вторым и первым местом – детский сад № 37 «Сказка».

В рамках акции «Помоги собраться в школу» 15 будущих первоклассников Альметьевска получили ранцы от благотворителей. В состав портфеля вошли канцтовары, тетради, набор для уроков труда и рисоввания.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.