Татар-информ

12 июня 2019, 17:04

Официальная хроника

«В основе достижений труд наших граждан»: Минниханов в День России наградил выдающихся татарстанцев

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Официальная хроника

«В основе достижений труд наших граждан»: Минниханов в День России наградил выдающихся татарстанцев

Фото: Рамиль Гали

Авторитет страны и качество жизни россиян неуклонно растут благодаря курсу Президента РФ, отметил Рустам Минниханов.

(Казань, 12 июня, «Татар-информ», Егор Никитин). Авторитет России на международной арене, ее оборонный потенциал и качество жизни простых россиян неуклонно растут. В основе этих достижений — ежедневный труд граждан, в том числе татарстанцев. Такое мнение озвучил Президент РТ Рустам Минниханов во время торжественного приема по случаю Дня России. 

Перед началом торжества Минниханов осмотрел выставочную экспозицию Государственного архива республики, посвященную истории рабочего мастерства. На уникальных архивных снимках были запечатлены представители рабочих профессий, трудившиеся на благо республики на протяжении десятилетий.

После этого высокая делегация переместилась в основной зал, где стартовала торжественная церемония награждения. Всего Минниханов вручил 20 государственных наград Татарстана и России. Среди них оказались медали «За заслуги перед отечеством», «За отличие в охране общественного порядка», а также ряд почетных званий — «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ», «Заслуженный учитель РФ», почетные грамоты Президента РФ, ордена «За заслуги перед РТ» и другие награды. 

«День России — большой праздник для каждого из нас. Мы с вами живем в большой стране с великой историей. Невзирая на внешние вызовы и угрозы, благодаря курсу национального лидера Владимира Путина, укрепляется военно-оборонный потенциал России, растет ее международный авторитет, неуклонно повышается качество жизни россиян», — отметил Президент Татарстана.

Он подчеркнул — в основе всех достижений страны лежит созидательный труд наших граждан, в том числе — татарстанцев. Рустам Минниханов выразил признательность трудовым коллективам республики за вклад в укрепление стабильности и межнационального согласия. 

«Сегодня на торжестве присутствуют те, кто своими делами укрепляет нашу державу и является примером служения Отечеству. Примите искреннюю признательность за ваш вклад в развитие Российской Федерации. Вместе участвуя в экономических и социальных преобразованиях, реализуя национальные проекты, мы с уверенностью смотрим в будущее», — резюмировал Президент РТ.

По окончании официальной части гости торжества стали зрителями концертной программы — на сцене выступили известные татарстанские исполнители и фольклорные ансамбли.

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