Татар-информ

12 июня 2019, 16:15

Общество

Римма Ратникова: «Если дети по всему Татарстану рисуют страну, значит они ее любят»

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Общество

Римма Ратникова: «Если дети по всему Татарстану рисуют страну, значит они ее любят»

Фото: Александр Эшкинин

В Казани наградили победителей и призеров республиканского конкурса «Дети рисуют страну».

(Казань, 12 июня, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). В Казани наградили победителей и призёров республиканского конкурса детских рисунков «Дети рисуют страну», где приняли участие более 12 тыс. школьников. 

«Если дети по всему Татарстану рисуют страну, значит они ее любят, потому что дети рисуют только то, что они любят: свою маму, свою семью, город, республику. В 13-й раз проходит конкурс, и мы немного волновались, но итоги получились замечательные», — отметила депутат Госсовета Татарстана и член партии «Единая Россия» Римма Ратникова.

Конкурс проводится 13-й год подряд региональным отделением партии «Единая Россия» в Татарстане, ГТРК «Татарстан» и Минобразования республики. В этом году наградили 18 юных художников-любителей. Всего в конкурсе приняли участие более 12 тыс. участников из 45 районов республики, и сначала проводился отбор во всех муниципалитетах Татарстана. 

«Мы приехали на награждение из Нурлата, рисунок сначала победил в муниципальном этапе, потом мы прошли в финал и стали призерами конкурса. Мы не ожидали, что займем второе место в номинации "История в лицах и фактах"», — рассказала мама призера конкурса Платона Докина. 

Девятилетний Платон поделился, что в будущем хотел бы стать журналистом, поэтому нарисовал себя в качестве репортера в Нурлате.

Участников конкурса наградили по четырем номинациям: «Год театра в Российской Федерации», «Год рабочих профессий в Республике Татарстан», «Мы — за безопасные дороги», и к 60-летию Казанской студии телевидения (ГТРК «Татарстан») объявлена номинация «История в лицах и фактах».

Победителем в номинации «Год рабочих профессий в Республике Татарстан» стала восьмилетняя Эмилия Хафизова из поселка Габишево в Казани. Она нарисовала повара за готовкой. 

«Я нарисовала повара, потому что сама хочу стать поваром. Они могут много и вкусно готовить, угощать друзей, что-то домой брать покушать. Я очень рада, что я победила», — рассказала юная победительница.

Этот конкурс детского рисунка проходит в телевизионном формате. Корреспонденты делают серию сюжетов об участниках — начиная с апреля они выезжают по всем районам Татарстана.

«Этот конкурс детского рисунка отличается от подобных тем, что он проходит в телевизионном формате. Наши корреспонденты выезжают в разные города республики от Бавлов и Дрожжанова. Идет серия сюжетов в еженедельном режиме по программе Вести „Татарстан“. По-настоящему рисует вся республика», — отметил замдиректора ГТРК «Татарстан» Дмитрий Второв.

В состав жюри вошли депутаты парламента, представители общественных организаций, сотрудники ГТРК «Татарстан» и художники из экспертного совета. Именно профессиональные художники помогали определить, подправляли ли что-то на рисунках взрослые, срисованы ли работы с картинок.

Ребята получили дипломы, электронные гаджеты и билеты в казанский аквапарк от организаторов — ГТРК «Татарстан», регионального отделения «Единой России», ГРК «Ривьера», Управления ГИБДД МВД по Республике Татарстан и ГБУ «Безопасность дорожного движения» РТ.

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