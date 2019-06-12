Врачи рекомендовали отказаться от мороженого в жару

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). Ледяное мороженое в жару опасно для здоровья, так как может способствовать возникновению простуды и ОРЗ. Об этом напомнил главный внештатный специалист столичного Департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников, передает Агентство городских новостей «Москва».

Врач заметил, что опасность подстерегает в первую очередь тех, кто стремится побыстрее съесть купленное на улице мороженое, пока оно не растаяло на солнце.

Специалист обратил внимание на то, что при быстром поедании мороженого «происходит резкое охлаждение верхних дыхательных путей». Перепад температур усугубляет испытываемый организмом стресс, что и провоцирует развитие простуды и ОРЗ.

Кроме того, Тяжельников рекомендовал в жару отказаться от ледяных напитков и отдавать предпочтение прохладной воде, причем мелкими глотками. Также он счел допустимым употребление чая, морса и компота, но не кофе, газировки и молочных коктейлей.

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