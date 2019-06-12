Татар-информ

12 июня 2019, 15:08

Культура

Лауреатам фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» вручили паспорта на праздничном концерте ко Дню России

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Культура

Лауреатам фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» вручили паспорта на праздничном концерте ко Дню России

Фото: Александр Эшкинин/архив

В праздничном концерте принимают участие более 600 молодых артистов.

(Казань, 12 июня, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Четырнадцатилетним лауреатам фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» вручили паспорта граждан РФ на праздничном концерте ко Дню России в театре имени Камала. Общее число участников концерта составляет более 600 человек.

Вручил ребятам паспорта и поздравил с Днем России жителей и гостей Казани министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

«Поздравляю вас с важным праздником – Днем России. Важно, чтобы молодое поколение ассоциировало нашу страну с территорией возможностей. “Созвездие-Йолдызлык“ – это как раз такой формат, когда дети со всей республики имеют возможность реализовать свой творческий потенциал», – сказал глава Минмолодежи.

Затем с поздравлениями выступили исполнительный директор Фонда поддержки развития культуры при Президенте РТ Нурия Хашимова и депутат Государственного Совета РТ Анастасия Исаева, которая пришла на праздник в русском национальном костюме.

«Сегодня чудесный день. Он ассоциируется с детьми, которые сегодня будут дарить вам хорошее настроение. Праздник объединяет всех, кто живет в России», – заявила парламентарий.

Ребята, которые получили сегодня паспорта, уже успели несколько раз поучаствовать в фестивале «Созвездие-Йолдызлык». Например, пять раз побывала на нем представительница народного хореографического коллектива «Гретта» Дарья Чурочкина из села Кощаково Пестречинского района.

«Выступаю на “Созвездии“ уже пять лет. В этом году мы стали лауреатами второй степени, в прошлом году – третьей степени. Я очень рада, что меня так торжественно наградили, мне все очень понравилось», – сказала юная артистка.

«Для нас честь выступать на таком замечательном концерте. В фестивале мы участвуем уже 19 лет, то есть с момента основания. В этом году мы стали лауреатами и в июле поедем в Крым», – заметила художественный руководитель ансамбля «Гретта» Людмила Александрова.

Также свои паспорта получили участницы вокально-хореографического ансамбля «Импульс» из Кукмора, которые в этом году завоевали первое место и кубок «Созвездия-Йолдызлык».

На мероприятие пришли и молодые родители вместе со своими детьми. Жительница Казани Оксана отметила, что такие концерты дарят лишь положительные эмоции.

«Здесь выступают очень талантливые дети и подростки, приятно смотреть. Я думаю о том, чтобы отдать свою старшую дочь на танцы», – добавила зрительница.

В концерте принимают участие более 600 артистов – это лауреаты, победители, обладатели Гран-при фестиваля разных лет изо всех городов и районов республики.

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