В Нижнекамске на День России провели большой парад трамваев

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). Сегодня в Нижнекамске на День России выехала колонна из 12 трамваев. Для города нефтехимиков это символично. Нижнекамская трамвайная система считается одной из лучших в России, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Вагоны на рельсах тут появились вместе с первыми заводами – в 1967 году. Первоначальная задача – возить рабочих на производства. Поэтому и колонну из 12 трамваев возглавил старинный вагон с ветеранами нефтехимического производства.





Почтенные пассажиры, среди которых был даже участник Великой Отечественной войны, остановили трамвай у памятника первому «шефу» нефтехимии – Николаю Лемаеву – и возложили цветы. В этом году легендарному промышленнику исполнилось бы девяносто лет.



Горожане встречали вереницу из «двоек» с восторгом, ведь каждый вагон представлял свой отдельный маленький мир. Из «театрального» трамвая на остановках выскакивали скоморохи и зазывали народ внутрь (где пассажиров поджидал богатырь брутального вида, с которым можно было сфотографироваться).





В «медицинском» старшее поколение нижнекамцев с удовольствием меряло давление, также любой мог передать вопросы напрямую главным врачам.



В «семейном» вагоне царила идиллия. В трамвае находились пара молодоженов, вполне съедобный свадебный торт и отточенные интонации ведущих из Дворца бракосочетания.



В инклюзивном вагоне от центра «Рубаха» можно было получить бесплатную фотосессию от людей с ограниченными возможностями здоровья. В «литературном» трамвае давали бесплатно книги, а обладатель счастливого билета получил в подарок настенные часы.



Пассажирами парада стали заместитель главы Нижнекамского района Эльвира Долотказина и депутат Госсовета РТ Ильсия Мезикова. Парад длился более часа – экипаж проехал через весь город от депо до Красного Ключа и обратно.

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