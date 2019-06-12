Вадим Янгиров о матче журналистов и кандидатов в депутаты: Главное – получили удовольствие

(Казань, 12 июня, «Татар-информ», Артур Шипилов). Директор забегов Timerman и Казанского марафона Вадим Янгиров прокомментировал свое участие в товарищеском футбольном матче сборной СМИ против сборной кандидатов в депутаты от партии «Единая Россия».

«Я не играл в футбол года четыре. Последний раз это было еще в Челнах, когда мы собирались с ребятами и играли каждую неделю. Понятно, что соперник более сыгранный, я знаю, что они играют и другие товарищеские матчи. В целом это же дружеский матч, здесь все получили удовольствие. Я вспомнил, как играть. Мало чего получалось, но зато гол забил (смеется)», – заметил Янгиров.

Кроме того, он прокомментировал свои действия на поле: «Если бы здесь велась статистика, как в беге, то пробег у меня был бы самый большой. Но это футбол, это не бег. Неплохо повеселились, главное – получили удовольствие».

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