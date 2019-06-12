В Тетюшах наградили отличившихся жителей района

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). В День России, 12 июня, тетюшане побывали на праздничных мероприятиях, организованных в Центральном парке города. Праздник стартовал с концертной программы «С любовью и верой в Россию», пишет газета «Авангард».

Концерт состоялся при участии народных, молодежных вокальных и хореографических коллективов, сольных исполнителей, ВИА «Приятели». Все артисты дарили свое творчество гостям праздника, прославляя Родину и ее многонациональный народ.

С приветственным словом к землякам обратился глава района Рамис Сафиуллов, отметив, что главное богатство России – «мы сами, люди, которые в ней живут». По мнению главы, от труда, инициативы и гражданской ответственности каждого человека зависит настоящее и будущее нашей страны, судьба Тетюшского района.

«Примите самые искренние пожелания счастья, крепкого здоровья, благополучия и успехов в ваших делах. Пусть вас сопровождают мир, согласие и уверенность в завтрашнем дне!» – пожелал Рамис Хатыпович и наградил тетюшан, внесших весомый вклад в социальную и культурную жизнь района, отметив, что Тетюшский край славится трудолюбивыми людьми.

Для девяти молодых людей этот день был ознаменован вручением главного документа каждого гражданина страны – российского паспорта. Получив его, они пообещали быть достойными гражданами своего Отечества.

По всей территории парка работали детские площадки, желающие могли поучаствовать в мастер-классах, акциях, флешмобах, а памятным подарком стало участие в фотосессии «Я люблю тебя, Россия!».

Вечером в кинозале под открытым небом для зрителей организовали показ тематического фильма.

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