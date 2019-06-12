Татар-информ

12 июня 2019, 13:14

ПолитикаОбщество

В парке Победы прошла церемония подъема российского флага на 50-метровый флагшток

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ПолитикаОбщество

В парке Победы прошла церемония подъема российского флага на 50-метровый флагшток

Фото: Салават Камалетдинов

Приуроченное ко Дню России мероприятие было организовано в рамках культурно-патриотической программы «Держава XXI век».

(Казань, 12 июня, «Татар-информ», Артур Казанцев). В казанском парке Победы в День России открыли 50-метровый флагшток и подняли на нем государственный флаг Российской Федерации. Участниками церемонии стали заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева, заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов и другие почетные гости.

«С огромным удовольствием от имени Республики Татарстан я вас поздравляю с Днем России. Вы и мы сегодня вместе поднимаем великий флаг великой страны. Каждому присутствующему здесь молодому человеку мне хочется пожелать: гордитесь своей страной, любите свою страну! И пусть флаг Российской Федерации и флаг нашей республики всегда веют гордо!» – поздравила собравшихся Лейла Фазлеева.

Кроме того, вице-премьер РТ напомнила о необходимости не забывать подвиг тех, кто одержал победу в Великой Отечественной войне, ведь именно благодаря им гордо развевается сейчас российский флаг.

Выступивший затем Юрий Камалтынов подчеркнул, что День России – один из самых молодых праздников в стране. И добавил, что он направлен на консолидацию общества.

«В России были разные периоды, ее история была непростой, но великой. И славными моментами ее надо гордиться. День России – это день единения всех жителей нашей страны, людей разных национальностей. Очень важно, что у нас есть возможность собраться здесь и подъемом этого флага продемонстрировать, что Татарстан – один из важнейших субъектов Российской Федерации. Величие России – в славе и величии ее субъектов», – подчеркнул зампред Госсовета республики.

Флаг размерами 8 на 12 метров начали поднимать под песню Дениса Майданова «Флаг моего государства», которую спели артисты эстрадной школы-студии «Дорога Звезд». Завершилась же церемония под гимн России в исполнении оркестра Казанского высшего танкового командного училища.

Мероприятие состоялось в рамках культурно-патриотической программы «Держава XXI век», которая реализуется по инициативе Общественной палаты РФ. Подобные флагштоки установлены во всех городах-героях и местах боевой славы. 

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