Народный хор ветеранов «Волжанка» выступил на празднике в верхнем Услоне

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). Сегодня, 12 июня, на Центральной площади Верхнего Услона сельчане отпраздновали День России. Специально для них здесь царила праздничная атмосфера, пишет газета «Волжская новь».

Ведущие концерта, открывая мероприятие, поздравили своих земляков и гостей села с одним из главных государственных праздников, пожелали им крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех добрых делах и начинаниях.

С овациями публика встречала выступления артистов районного Дома культуры – перед зрителями выступил народный хор ветеранов «Волжанка» и татарская вокальная группа «Иделкэй». В концертной программе прозвучали известные и популярные песни о родине, селе, любви и дружбе.

На празднике в Верхнем Услоне царила теплая дружеская атмосфера, звучали аплодисменты. Ведущие концерта подчеркивали величие российского народа, говорили о красоте и могуществе своей страны.

Зрители с удовольствием присоединились к выступлениям самодеятельных артистов, подпевая зажигательные и любимые лирические песни.

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