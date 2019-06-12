Власти Нижнекамска проверили строительство новой школы № 37

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). Мэр Нижнекамска Айдар Метшин проверил ход строительства ряда важных социальных объектов города. Первым пунктом, в котором градоначальник побывал с инспекцией, стала будущая школа № 37, передает «НТР 24».

Участники обсудили пешеходную логистику к школе, внесли ряд незначительных изменений в проект. Так, градоначальник предложил оставить по пути следования к школе «зеленый островок» с елью и березой. По мнению Метшина, здесь растет очень красивая зелень, и таких мест в городе должно быть как можно больше.

Директор школы рассказала участникам выездного совещания о том, как образовательное учреждение готовят к 1 сентября. Динара Котляр сообщила, что сейчас начали формировать классы.



«Убеждена, что вся подготовительная работа будет завершена в установленные сроки», – поделилась руководитель учреждения.

Еще одним объектом, где побывал мэр города, стало здание, в котором уже совсем скоро откроется второй по счету МФЦ Нижнекамска. Расположен он будет в доме № 11 по улице 30 лет Победы.

На строительство нового многофункционального центра из республиканского бюджета будет выделено 8,5 млн рублей.

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