Андрей Кондратьев: «Для меня День России – день рождения моей Родины»

(Казань, 12 июня, «Татар-информ», Артур Шипилов). Руководитель исполкома Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Кондратьев после товарищеского матча между кандидатами в депутаты и журналистами рассказал об отношении ко Дню России.

«Для меня День России – день рождения моей Родины. Это Россия, Республика Татарстан, моя история. Это то, где я родился и рос, где я работаю. У каждого свои ассоциации, но я считаю, что все жители Татарстана должны беречь свою республику, ее достояние, верить в прекрасное будущее страны», – заметил Кондратьев.

Кроме того, он прокомментировал товарищескую встречу, организованную в честь праздника: «Мы традиционно проводим матч между кандидатами в депутаты Государственного Совета и журналистами. Правда, журналисты уже много раз выигрывали, а в последнее время – так тем более. Пусть побеждает сильнейший».

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