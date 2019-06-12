Парад дружбы народов прошел в парке Горького по случаю Дня России

(Казань, 12 июня, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Парад дружбы народов сегодня открыл празднование Дня России в казанском парке Горького. Его участниками стали русские, чуваши, белорусы и представители других народов страны.

Под народные песни участники парада прошли от центрального входа в парк до сцены, где ожидали вручения путевок на третий трудовой семестр представители студенческих отрядов.

Собравшихся поприветствовала вице-премьер РТ Лейла Фазлеева. «Давайте гордиться нашей страной – яркой, богатой, самобытной, в которой проживает такое количество разных людей. С праздником вас, дорогие, всего самого доброго!» – сказала она. И добавила: «По традиции всегда за мной вручение путевок студенческим отрядам».

Поздравили гостей праздника и участницы Чувашского народного ансамбля старинной песни «Салам». «Чтобы жили в дружбе, согласии, друг друга уважали, любили, пели, плясали и радовались жизни», – пожелали исполнительницы.

Пришедшие в парк Горького оказались охвачены общим праздничным настроением. «Всех благ желаем. Процветания России, Беларуси, Татарстану. Наша дружба будет вечной, нас не разъединят», – сказали в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» гости мероприятия – белорусы.

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