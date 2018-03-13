Мидхат Шагиахметов: Организация выборов повлияет на доверие избирателей к депутатам Госсовета РТ

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). Председатель ЦИК Татарстана Мидхат Шагиахметов начал цикл традиционных рабочих совещаний с территориальными избирательными комиссиями, которые будут проводиться в еженедельном формате в режиме видеоконференцсвязи. На встречах обсуждаются вопросы подготовки к выборам депутатов Госсовета РТ VI созыва, организации работы комиссий, новации в избирательном законодательстве. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ЦИК РТ.

Обращаясь к коллегам, председатель ЦИК РТ сделал акцент на том, что избирательный процесс от выдвижения кандидатов до установления результатов должен проходить на самом высоком организационном уровне и в строгом соответствии с законом.

При этом Шагиахметов подчеркнул, что организация выборов в конечном счете будет влиять на доверие избирателей к избранным депутатам парламента. «Качественно высокий уровень организации избирательной кампании напрямую влияет на конечный результат – доверие избирателей к результатам выборов и легитимность избранной власти. В этой связи дистанционные совещания помогают в оперативном режиме решать возникающие в процессе подготовки к выборам вопросы, держать на контроле исполнение мероприятий согласно установленным срокам, поддерживать и повышать уровень знаний в области избирательного законодательства. Наша общая задача – законность, открытость и гласность в проведении избирательных процедур», – пояснил председатель ЦИК Татарстана.

В ходе совещания были рассмотрены вопросы, касающиеся организации работы территориальных и окружных избиркомов, в том числе плана работы и графика дежурств, распределения обязанностей среди членов комиссий. Кроме того, большой блок был посвящен разбору изменений в избирательном законодательстве, в частности, порядку подачи документов при выдвижении кандидатов, подготовке сведений о кандидатах с использованием специального программного обеспечения.

Выборы депутатов Госсовета РТ состоятся 8 сентября 2019 года. Замещению подлежат 100 мандатов. Выборы будут проходить по смешанной системе: 50 депутатов избираются по единому избирательному округу (мандаты распределяются между партийными списками кандидатов), 50 депутатов избираются по одномандатным избирательным округам.

Избирательный процесс будет организован в соответствии с принятыми в РФ стандартами: все протоколы участковых избирательных комиссий будут изготовлены с использованием QR-кода; на наиболее крупных избирательных участках будут установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней и комплексы электронного голосования; в качестве дополнительной меры защиты голосов избирателей во всех помещениях территориальных избирательных комиссий будут установлены видеокамеры. Мониторить ход голосования будут общественные наблюдатели, наблюдатели от кандидатов и политических партий, представители средств массовой информации.

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