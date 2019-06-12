Альметьевск впервые примет чемпионат России по триатлону

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). 22 и 23 июня Альметьевск впервые примет у себя чемпионат России по триатлону, который соберет сильнейших спортсменов нашей страны, сообщает пресс-служба главы Альметьевского района РТ.



«Победители и призеры получат право представлять Россию на чемпионате Европы 2019», – отмечает источник.



В связи с этим в течение двух дней в городе будет ограничено движение по улице Шевченко.

22 июня движение будет ограничено по улице Шевченко (от перекрестка с проспектом Строителей до перекрестка с проспектом Г. Тукая) с 6.00 до пяти часов вечера. А также от кольца проспекта Зарипова до перекрестка с проспектом Г. Тукая с 10.00 до 14.30 часов.



23 июня дорогу перекроют по ул. Шевченко – от перекрестка с проспектом Строителей до перекрестка с проспектом Г. Тукая – с семи утра до часу дня.

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