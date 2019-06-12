(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). Сотрудники МЧС Татарстана обеспечат безопасность во время праздничных мероприятий в День России, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Праздничные мероприятия запланированы в 13 районах и двух городских округах Республики Татарстан. Они пройдут в Агрызском, Аксубаевском, Алькеевском, Альметьевском, Бугульминском, Елабужском, Лениногорском, Мамадышском, Менделеевском, Нижнекамском, Новошешминском, Нурлатском и Чистопольском районах, а также в Челнах и в Казани. Всего запланировано 19 мероприятий, которые состоятся на 19 открытых площадках.

«Проведены профилактические осмотры по соблюдению требований пожарной безопасности всех мест проведения праздничных мероприятий. В процессе были осмотрены временные сцены и проинструктированы организаторы праздников. Нарушений выявлено не было», – рассказали в МЧС.

Обеспечивать безопасность в период праздников будут 18 сотрудников надзорной деятельности и пять сотрудников Федеральной противопожарной службы.

Во время дежурства спасатели и пожарные будут раздавать листовки и памятки о соблюдении требований безопасности, а также побеседуют с жителями и гостями республики о культуре безопасного поведения.

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