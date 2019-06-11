Студенты Арктического института культуры из Якутии представили в Казани спектакль по эпосу олонхо

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). В ТЮЗе имени Г. Кариева состоялся показ спектакля «Кыыс Дэбилийэ (Дэбилийэ – девушка-воительница в якутском фольклоре)» в исполнении студентов Арктического государственного института культуры и искусств (Якутия). Событие состоялось в рамках фестиваля «Науруз school», сообщает пресс-служба Союза театральных деятелей РТ.

Героический эпос олонхо является неотъемлемой частью многовековой якутской культуры, на протяжении веков он был почти единственной формой духовной жизни народа, отражающей его взгляды на природу и человеческое общество, средством просвещения и воспитания детей. «Кыыс Дэбилийэ» является жемчужиной устного нематериального наследия народа саха.

Основными средствами художественной выразительности в спектакле являются тойук (протяжная песня), звукоподражания, пластика, основанная на элементах обрядово-ритуальных действ, народных игр, танцев и песен.

Режиссер-педагог из Якутии Мария Маркова заметила, что эта встреча стала для гостей «глотком свежего воздуха», так как они расположены очень далеко и находятся в информационном вакууме. По словам Марии, артисты театра Олонхо, ежегодного участника театрального фестиваля «Науруз» в Казани, – в большинстве своем выпускники Арктического государственного института культуры и искусств. «Косвенно наш институт принимал участие в “Наурузе“ уже несколько раз», – отметила она.

После якутского олонхо участники направились в театр имени Г. Камала. Здесь на малой сцене состоялся показ спектакля «Пьяные» в постановке студентов художественного факультета Капошварского университета Венгрии. В основе спектакля – одноименная пьеса Ивана Вырыпаева.

По словам заведующего литературно-драматургической частью Венгерского национального театра Андраша Козьмы, уникальность спектакля заключается в том, что студенты сами выбрали материал, а один из них решил выступить режиссером постановки. По его словам, молодые актеры использовали материал, который ставил в Национальном театре Венгрии режиссер Виктор Рыжаков в переводе Андраша. Студентам постановка понравилась, и они решили сделать свой сценический вариант этой пьесы.

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