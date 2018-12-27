В Казани журналисты и кандидаты от «Единой России» по традиции провели товарищеский футбольный матч

(Казань, 12 июня, «Татар-информ», Артур Шипилов). В Казани завершился по традиции организованный в День России матч между сборной СМИ и сборной кандидатов в депутаты от партии «Единая Россия». Встреча в парке Горького завершилась победой журналистов со счетом 6:1.

Открыл мероприятие руководитель исполкома Татарстанского регионального отделения «Единой России» Андрей Кондратьев. «Я считаю, что это хорошая, добрая традиция. Пусть победит сильнейший. Но хотелось бы, чтобы победители помнили о том, что через год будет новая игра и проигравший будет желать реванша», – обратился он к футболистам. Затем он нанес символический удар по мячу, который попал в одного из игроков.

Игра состояла из двух таймов продолжительностью 15 минут каждый. Однако время останавливалось, если мяч улетал за пределы поля. Обе команды поначалу пытались комбинировать, но вскоре будущие депутаты устали и перешли на тактику заброса мяча в чужую штрафную.

Журналисты же от ранее принятой установки не отошли, что позволило им забить два мяча. После этого игра стала не такой вязкой, как на старте. Тем не менее на перерыв команды ушли при счете 3:0.

Во втором тайме депутаты благодаря усилиям Вадима Янгирова смогли отквитать один мяч, на что журналисты тут же ответили двумя. На последней минуте счет стал 6:1. Впрочем, стороны играли без напряжения из-за товарищеского характера встречи.

На награждении слово вновь взял Андрей Кондратьев: «Я так и думал, что журналисты выиграют. Однако, если говорить серьезно, подобные мероприятия необходимо проводить не только в Казани, но и по всей республике».

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