Переводчик Рейгана и Клинтона обучит сотрудников Аппарата Президента РТ тонкостям английского языка

(Казань, 12 июня, «Татар-информ», Алексей Угаров). Департамент госслужбы и кадров при Президенте Татарстана совместно с КФУ запустил программу повышения квалификации для сотрудников службы протокола Президента РТ, специализирующихся на синхронном переводе с английского языка. Занятия проводит преподаватель Монтерейского института в Калифорнии, работавший переводчиком у пяти Президентов США. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе руководителя республики.

«По поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова Департаментом государственной службы и кадров при Президенте РТ совместно с Высшей школой государственного и муниципального управления КФУ и Институтом международных отношений КФУ впервые в Казани реализуется программа повышения квалификации для сотрудников Управления государственного протокола Президента РТ, специализирующихся на синхронном переводе с английского языка», – пояснили в пресс-службе.

Программа также рассчитана на обучение сотрудников Высшей школы иностранных языков и перевода Института международных отношений КФУ.

В пресс-службе уточнили, что занятия ведет преподаватель Высшей школы письменного и устного перевода Монтерейского института международных исследований в штате Калифорния Андрей Фалалеев. Он работал переводчиком на деловых встречах президентов США Джеральда Форда, Джимми Картера, Рональда Рейгана, Джорджа Буша-старшего и Билла Клинтона. Кроме того, Фалалеев работал с Президентом СССР Михаилом Горбачевым и Президентами России Борисом Ельциным и Владимиром Путиным.Открыл обучение заместитель руководителя аппарата Президента Игорь Савельев. В своём выступлении он поблагодарил Фалалеев за приезд и возможность повысить навыки перевода.

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