МЧС Татарстана: страшное ДТП с автобусами, о котором говорят в мессенджерах, произошло не в РТ

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). Страшное ДТП с автобусами, видео с которым распространяют в мессенджерах, произошла не в РТ, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Накануне в популярных мессенджерах распространилось видео страшного ДТП. Пользователи сообщали, что в аварию якобы попал автобус, следовавший из Казани в Соль-Илецк.

«На самом деле кадры сделаны с места аварии двух туристических автобусов, которая случилась 9 июня в Адлерском районе Сочи. Татарстан не имеет к ней никакого отношения», – сообщили в министерстве.

МЧС Татарстана настоятельно рекомендует гражданам не доверять непроверенной информации.

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