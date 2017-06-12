(Казань, 12 июня, «Татар-информ», Артур Казанцев). С 12 июня всех поздравила Герой Социалистического Труда СССР Ганзя Ахмадиева.

«Отмечать к вам, в Казань, приглашают, я приеду к вам. День России — хороший праздник!» — отметила собеседник агентства.

Ахмадиева в 1961 году приехала в Нижнекамск и устроилась работать маляром в «Татэнергострой». Звание Героя Соцтруда она получила в 1980-м.

«С первого дня, как я приехала в Нижнекамск, я устроилась работать маляром в контору СМУ-10, и вот до пенсии я там работала и на другую работу не переходила», — сообщила Ганзя Ахмадиева.

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