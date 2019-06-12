Кавалер орденов Славы из РТ о Дне России: Мы очень благодарны своей Родине

(Казань, 12 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). С 12 июня жителей республики поздравил житель Альметьевска, полный кавалер трех орденов Трудовой Славы Нафис Афзалтдинов.

«Я всех поздравляю с таким замечательным праздником — с Днем России, это же наша Родина! Мы очень благодарны своей Родине. Мы — настоящие патриоты», — поделился он с корреспондентом ИА «Татар-информ».

По словам нашего собеседника, его приглашали на торжественный прием в Казань, однако состояние здоровья не позволило ему выехать из Альметьевска. «Дорога не больно близкая. Так-то везде приглашают, на всех мероприятиях приглашают. На все мероприятия. Я очень благодарен руководству», — сказал он.

С 1963 года Нафис Абылгатович трудился помощником бурового мастера, а с 1966 года стал оператором по добыче нефти и газа в НГДУ «Елховнефть». В 1991 году за большой личный вклад в повышение эффективности разработки нефтяных месторождений, внедрение передовой технологии, новых методов добычи нефти удостоен ордена Трудовой Славы I степени. Ему присвоены звания «Почетный нефтяник ОАО "Татнефть"», «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РСФСР».

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