В День России бугульминцев ждут фестиваль красок, танцевальный флешмоб и open-air кинопоказ

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). 12 июня, в День России, в бугульминском парке культуры и отдыха на улице Красноармейской состоится праздничная программа «Моя Россия», пишет «Бугульминская газета».



Праздничная программа в парке начнется в 18.00. Заведующая методическим отделом МБУ «Централизованная районная клубная система» Алена Лихачева сообщила, что для жителей и гостей города выступят вокальные коллективы и отдельные солисты художественной самодеятельности сельских домов культуры Бугульминского района.



В рамках муниципального конкурса изделий декоративно-прикладного искусства «В гостях у сказки» будет представлена экспозиция творческих работ участников клубных формирований сельских учреждений культуры.

В финале праздника состоится кинопоказ художественного фильма «Белые росы».





В 16.00 в сквере имени Ненастина начнется праздничный концерт «Люблю тебя, Россия!», на котором выступят творческие коллективы Дворца молодежи: народный ансамбль танца «Вдохновение», вокальная студия «Радуга», студия танца «Седьмое чувство», народный ансамбль танца «Дружба», студия современного танца Future dance crew.



Кроме того, в программе праздника запланированы танцевальный флешмоб и фестиваль красок.

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