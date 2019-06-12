Велопробег, посвященный Дню России, пройдет на улицах Мамадыша

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). Велопробег, посвященный Дню России, пройдет в Мамадыше 12 июня, пишет газета «Нократ».



Участники проедут по улицам города с российским триколором по следующему маршруту: сквер «Яшьлек» – улица Давыдова – улица Новозаводская – улица Победы – улица Ленина – сквер «Яшьлек».



Сбор состоится в сквере в 16.00. Старт велопробега назначен на 16.20. К участию приглашаются все желающие.



В этот же день в сквере «Яшьлек» будут проходить праздничные мероприятия. Для всех желающих состоится зарядка от спортивного движения «Зеленый фитнес», квест «Моя любимая Россия» и концертная программа с вручением паспортов и награждением участников квеста.

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