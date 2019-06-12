Нижнекамцам предлагают разработать дизайн-макет для баннеров на въезде в город

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). Среди жителей Нижнекамска объявили конкурс на лучший макет баннера при въезде в город. Победителю в качестве приза вручат планшет, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.

Конкурс проводится в целях обновления «визитной карточки» Нижнекамска. Организатором выступил исполком района.



На разработку своих творческих идей нижнекамцам выделили целый месяц – конкурс завершится 11 июля.



«При разработке своего дизайн-макета автору необходимо стремиться к понятному, выразительному и оригинальному воплощению замысла. Он должен наиболее полно отображать образ города», – говорится в положении.

В конкурсе могут принять участие профессиональные и непрофессиональные художники, творческие коллективы организаций, мастерские и студии, учебные заведения. Участие является бесплатным. Анкету-заявку, заполненную в соответствии с положением, вместе с макетами баннеров следует направить на электронный адрес: reklama.nmr@yandex.ru.

По результатам конкурса будут определены три победителя. За первое место вручат благодарственное письмо и планшетный компьютер. Обладатель второго места удостоится благодарственного письма и сотового телефона, за третье место вручат благодарственное письмо и беспроводное зарядное устройство.

Каждая фотография, присланная на конкурс, должна быть подписана и иметь название. Также организаторы могут попросить предоставить полноразмерный макет. Работы победителей появятся на баннерах при въезде в Нижнекамск.

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