(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). ГК «АК БАРС Девелопмент» объявляет о повышении цен на квартиры в своих жилых комплексах с 1 июля. По данным застройщика, повышение цен стало возможно в связи с высоким спросом на объекты компании. В среднем оно составит 12%.
ГК «АК БАРС Девелопмент» является одним из крупнейших застройщиков Казани, РТ.
В настоящий момент в портфеле компании на разной стадии реализации находятся 4 проекта — ЖК «Мой Ритм», ЖК «Светлая Долина», ЖК «Солнечный город», ЖК «Казань XXI век».
ЖК «Мой Ритм»
Жилые комплексы расположены в Приволжском и Советском районах Казани, хорошо известны не только жителям Татарстана, но и за его пределами. Все комплексы отличаются развитой инфраструктурой, на их территории функционируют школы, детские сады, спортивные и торговые центры — все, что необходимо современному жителю мегаполиса.
Эксперты утверждают, что сейчас наиболее удачное время для приобретения недвижимости именно в тех проектах, которые уже успели зарекомендовать себя с положительной стороны.
В июне ЖК «Мой Ритм» получил премию «Рекордов рынка недвижимости» в номинации «Город в городе». Это ежегодная международная премия за достижения на рынке российской и зарубежной недвижимости, которой награждаются только лучшие объекты строительной отрасли.
Вся информация о жилых комплексах размещена на сайте.
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