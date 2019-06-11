Нижнекамских школьников наградили в Москве за фильм про таинственный овраг

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). Нижнекамские школьники Алсина Нурхаметова, Джамиль Шарафутдинов и Зульфат Хоснуллин попали в финал конкурса «Россия – мой дом!». Из 600 участников финалистами стали 144 школьника, среди них – воспитанники Нижнекамской киношколы, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Ребята сняли видеоролик об одном из таинственных уголков нашей республики. Местечко Ташказан располагается возле села Карамышево в Черемшанском районе. Это безлюдный многокилометровый овраг, название которого в переводе звучит как «каменный котел», потому что его склоны усыпаны валунами разных экзотических форм.



Геологи прокомментировали необычное явление, отметив, что, скорее всего, это реликтовые формы выветривания в песчаниках, которые были погребены и сейчас вскрыты оврагом. По мнению специалистов, они образовались в конце плейстоцена, а затем были занесены толщей эоловых песков.



Сейчас это место привлекает местную детвору и заезжих любителей необычного, а когда-то в данном овраге жили люди – репрессированные в конце 20-х годов крестьяне. Они приспособили валуны для своих нужд – собирали воду (родников тут поблизости нет), варили еду, строили землянки, стирали одежду.



Об этом-то полном исторических загадок месте и сняли мини-фильм нижнекамские школьники. Церемония награждения финалистов состоялась в Московском государственном университете им М. В. Ломоносова. В конкурсе приняло участие 44 региона Российской Федерации.

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