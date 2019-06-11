Нижнекамские фермеры смогут перенять опыт американских коллег

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). Фермеры Нижнекамского района отправятся в Москву на трехдневное обучение. Стоимость обучения составляет всего 1,5 тыс. рублей, на остальную часть выделяются средства из федерального бюджета, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Обучение будет проходить с участием специалистов профильных департаментов Минсельхоза РФ, АККОР, ученых НИИ и вузов, руководителей успешных фермерских хозяйств.



Основными темами станут грантовая поддержка начинающих фермеров, семейных животноводческих ферм и кооперативов; разработка бизнес-плана для участия в программах на получение грантов; бухгалтерский учет, отчетность и налогообложение в малых формах хозяйствования в соответствии с новыми требованиями.



Кроме того, фермеры узнают о производстве продукции растениеводства и животноводства в фермерских хозяйствах, организации сельского туризма в фермерских хозяйствах, опыте работы передового фермерского хозяйства Подмосковья и работы фермеров США.



Сроки – с 17 по 19 июня. Возможно дистанционное участие. Подробная информация тут.

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