Татар-информ

12 июня 2019, 03:44

Сельское хозяйство

Нижнекамские фермеры смогут перенять опыт американских коллег

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Сельское хозяйство

Нижнекамские фермеры смогут перенять опыт американских коллег

Фото: Салават Камалетдинов/архив

Обучение пройдет с участием специалистов профильных департаментов Минсельхоза РФ, ученых НИИ и вузов, руководителей успешных фермерских хозяйств.

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). Фермеры Нижнекамского района отправятся в Москву на трехдневное обучение. Стоимость обучения составляет всего 1,5 тыс. рублей, на остальную часть выделяются средства из федерального бюджета, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Обучение будет проходить с участием специалистов профильных департаментов Минсельхоза РФ, АККОР, ученых НИИ и вузов, руководителей успешных фермерских хозяйств.

Основными темами станут грантовая поддержка начинающих фермеров, семейных животноводческих ферм и кооперативов; разработка бизнес-плана для участия в программах на получение грантов; бухгалтерский учет, отчетность и налогообложение в малых формах хозяйствования в соответствии с новыми требованиями.

Кроме того, фермеры узнают о производстве продукции растениеводства и животноводства в фермерских хозяйствах, организации сельского туризма в фермерских хозяйствах, опыте работы передового фермерского хозяйства Подмосковья и работы фермеров США.

Сроки – с 17 по 19 июня. Возможно дистанционное участие. Подробная информация тут.

 

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